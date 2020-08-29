أبو الليف: “كورونا خربت بيتي وأعيش حياتي بالسلف والدين”

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم الشهرة والنجاح اللذين حققهما على الساحة الفنية من خلال ألبومه الغنائي الأول بعنوان “كينغ كونغ”، توارى المطرب نادر أبو الليف عن الأنظار بحيث لم يقم بأي نشاط فني ليعود ويظهر فجأة ولكن بعد دخوله في غيبوبة ألزمته البقاء في غرفة العناية المركّزة في أحد المستشفيات لأكثر من شهر.

وفي تصريحه الأول بعد غياب طويل، أكد أبو الليف أنه نادم على مشاركته في مسلسل “ولاد إمبابة” الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وأشار إلى أن صداقته مع منتج المسلسل دمّرته، لأنه أوهمه أنه سيشارك بدور كبير ومهم، وفي الواقع لم يظهر إلا في مشهدين أو ثلاثة.

وانتقد أبو الليف مطربي المهرجانات، وأشار إلى أنه لا يعترف بهم. وعن حفلاته وأغانيه الجديدة، قال: “كورونا خربت بيتي، لأن كل الحفلات تم إلغاؤها ومنها حفلات بأميركا ودبى وأبو ظبي، وأعيش حياتي حالياً بالسلف والدين”.

من ناحية أخرى، يستعد أبو الليف لطرح أغنية “سينغل” جديدة بعنوان “زنانة”، من كلمات السيد علي، وألحان عماد تاج، وتوزيع موروا، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة بمناسبة صيف 2020 على “يوتيوب”.

يُذكر أن أبو الليف طرح أخيراً أغنية جديدة بعنوان “حبك أقوى من الكورونا”، من كلمات محمود ماهر، ألحان مودي سعيد، وهي الأغنية الدعائية لمشروع مسرحي بعنوان “مسرح أون لاين آت ناين”، عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات تُبثّ “أون لاين”.