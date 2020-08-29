وسائل إعلام عراقية: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا تابعًا للتحالف الدولي جنوبي البلاد المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأحد 2020/8/30 12:27 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/8/30 12:27 ص بتوقيت أبوظبي

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، لموقع "السومارية نيوز" إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بين الحلة والديوانية". وأكد المصدر أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون إصابات".

Advertisements وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته". والأحد الماضي، استهدفت عبوة ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولي شمالي بغداد. وقال مصدر أمني حينها إن "الانفجار وقع خلال مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق عام بالقرب من منطقة التاجي". وكانت قوات التحالف الدولي سلمت، الأحد الماضي، القوات العراقية الموقع رقم 8 في معسكر التاجي، شمالي بغداد، وسط مراسيم عسكرية وحكومية.

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