سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 أغسطس 2020

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي السعر ثابتا في البنوك ومحال الصرافة.



ويقول متعاملون في سوق الصرف اللبنانية وفق وسائل إعلام محلية، إن تجار السوق الموازية (السوداء) يشترون الدولار من العملاء بسعر يتراوح بين 7300 و7400 ليرة لكل دولار، مقابل 7750 و7770 ليرة خلال تعاملات الأمس.

وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، الخميس الماضي، يستهدف تتبع كبار عملاء البنوك الذين حولوا ما يزيد على نصف مليون دولار منذ 3 سنوات، كما طالب المصارف بطمأنة عملائها بخصوص حقهم في الحصول على ودائعهم الدولارية.

وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو/ تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.

وقفزت معدلات التضخم في لبنان الذي يعاني من أزمات مالية وسياسية حادة على نحو كبير في يوليو/تموز، وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.

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وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 112.4% في يوليو/تموز على أساس سنوي، مقابل أقل من 90% في يونيو/حزيران، وبلغ معدل الارتفاع في يوليو/تموز على أساس شهري 11.42%.

مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت بسعر 3850 ليرة للشراء والبيع بسعر 3900 ليرة.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

حددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار من البنك لصغار المودعين.