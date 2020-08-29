بـ 9.8 مليون جنيه.. ننشر صورة سيارة ياسمين صبري الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل الخليج 365 على صورة السيارة الجديدة للفنانة ياسمين صبري التى تبُلغ قيمتها 9.8 مليون جنيه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس " كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020. ويبلغ ثمن السيارة 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا. Advertisements وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أبريل 2020. ويُعد آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض رمضان الماضي.

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