بسبب "حواجب" مارتن سكورسيزي.. الفنان يوسف داوود يتصدر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان الراحل يوسف داوود، قوائم الموضوعات الرائجة عبر موقع "تويتر"، بعد نشر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، صورًا جديدة له ظن الكثير من الجمهور أنها للفنان الراحل يوسف داود للشبه الكبير بينهما خاصة كثافة "الحواجب".

وتفاعل عدد كبير من مغردو الموقع، وعلق الكثيرون على صور "سكورسيزي"، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "برضه مش مقتنع، هو يوسف داود ياجماعة"، : "كنت متخيلة إن الحواجب دي يملكها يوسف داود بس الله يرحمه وانقطعت جيناتها بموته"، : "يعني ده مش يوسف داود الله يرحمه؟"، : "هو ماله قلب علي يوسف داود الله يرحمه كدا ليه".

ورحل الفنان يوسف داوود، عام 2012، بعد مشوار فني حافل بالعديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور، أبرزها: "كراكون في الشارع، سيداتي آنساتي، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، أمير الظلام".