مستند متداول | سيارة ياسمين صبري الجديدة بـ 9.8 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس " كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020. ويبلغ ثمن السيارة 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا. وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أبريل 2020. ويُعد آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض رمضان الماضي.



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