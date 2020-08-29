"انفصل عن هذه الفنانة بسبب الغيرة ومن أشهر أفلامه باب الشمس.. معلومات عن باسل خياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان السوري باسل خياط بعيد ميلاده، اليوم، الموافق 29 أغسطس إذ أنه مواليد عام 1977.

نستعرض لكم في هذا التقرير معلومات عن باسل خياط:

- ولد باسل خياط في حي بغداد في العاصمة السورية دمشق عام 1977.

- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل في الدراما التلفزيونية السورية، كانت انطلاقته الفعلية عام 2000 من خلال مسلسل أسرار المدينة.

- شارك أيضا في الدراما المصرية، ومن أبرز أعماله: "نيران صديقة، السيدة الأولى، مكان في القصر"، أما في السينما فكان من أبرز أعماله فيلم باب الشمس والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي في عام 2004.

- شارك باسل خياط في لجنة تحكيم برنامج "Arab casting" إلى جانب غادة عبد الرازق وقصي خولي وكارمن لَبْس.

- متزوج من ناهد زيدان ولديه ولد واحد "شمس".

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- تم رفضه في اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية في المرة الأولى، وكان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود، وهي اللجنة نفسها التي عادت وقبلته في العام التالي.

- حاز على جائزة أدونيا السورية كأفضل ممثل دور أول في مسلسل "أحلام كبيرة" عام 2004.

- حاز على جائزة الميوريكس دور كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "عشق النساء" عام 2015 .

- توفي والد الفنان باسل خياط في 1 أغسطس الجاري، أعلن الخبر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق :""أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".

- شارك باسل خياط، في لجنة تحكيم مسابقة الحريات وحقوق الإنسان، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ8 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019 الماضي، وتحمل اسم الشهيد الحسيني أبوضيف

- ربطته علاقة حب لفترة مع الفنانة التونسية هند صبري لكنها لم تكلل بالزواج، وقال في برنامج " فحص شامل" مع راغدة شلهوب على قناة الحياة أنه انفصل عن هند صبري بسبب الغيرة، وقال أن هند حتى الآن صديقته، مشيرا إلى أن خطوبته لهند صبري ظلت مدة عامين ونصف..

- شارك في عدة أعمالًا تليفزيونية منها "الرحلة"، "عهد الدم"، "الكاتب"، "الميزان"، "الإخوة"، "البيوت أسرار"، "العبور"، "عشق النساء"، "مكان في القصر"، "الزعيم"، "عرب لندن"، "الغراب"، غيرها من الأعمال.