"معطل جلسة العلاج الطبيعي"..توفيق عبدالحميد:" لن أستدر تعاطف الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان توفيق عبد الحميد على التغريدة التي انتشرت عبر حساب منسوب له بموقع "تويتر"، يقول فيها: "أنا بعد العمر ده يتقال لي ما حدش يعرفك، واقعد في البيت، ولن أطلب الاشتراك في أي عمل، ولن استدر عطف الناس من أجل العودة للتمثيل والظهور على الشاشة مجددًا".

وقال عبدالحميد، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إنه ليس له حساب على تويتر، ولديه حساب واحد على فيس بوك ولكنه مجمد وليس به أي صديق، مضيفا أنه أعلن ذلك من قبل.

وأضاف "أجلس في المنزل "ومش بتتنطط" بين شركات الإنتاج، مضيفا: "حتى لو حصل وحد قالي كده، لن أستدر تعاطف الناس، مش توفيق عبدالحميد".

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وأكد أن توفيق عبدالحميد لا يطلب العمل من أحد، مشيرا إلى تغريدة أخرى مفبركة عن عيد ميلاده.

وأوضح أن عيد ميلاده يوم 18 سبتمبر وليس 25 أغسطس، كما أدعى البعض في تغريدات منسوبة له.

وتابع: "أنا معطل جلسة العلاج الطبيعي عشان المداخلة وأرد على التغريدة المفبركة".