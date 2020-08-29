محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الوجه الآخر"، برومو العمل، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.
ونشر ماجد المصري، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "مسلسل الوجه الآخر.. قريبا على cbc، إن شاء الله".
ويجسد المصري، بالعمل شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.
مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد فهيم، ندى موسى، هبة الأباصيري ، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، دنيا المصرى، أحمد خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح برومو مسلسل "الوجه الآخر"..وماجد المصري يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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