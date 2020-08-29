"أحلى حضن".. هالة صدقي تنشر صورة مع ابنتها مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة تجمعها بابنتها مريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت صدقي ومريم في الصورة في أحد الأماكن الساحلية، علقت :"أجمل حضن من أجمل بنوتة".
هالة صدقي لديها توأمان وهما يوسف ومريم.
ووقعت أزمة كبيرة بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي وصلت لساحات القضاء مؤخرًا.
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