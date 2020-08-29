منال سلامة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حادث انقلاب سيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

طمأنت الفنانة منال سلامة، محبيها على حالتها الصحية عقب خروجها مساء أمس الجمعة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير وانقلاب سيارتها بصحبة ابنتها أميرة.

وقالت منال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها فوجئت أثناء تواجدها داخل سيارتها بصحبة ابنتها أميرة بفرقعة كوتش السيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وتابعت، أنها لم تقود السيارة بنفسها، موضحة أن هناك سائق خاص بسيارتها كان يقودها، وتعرض أيضا لكدمات إثر الحادث ولكنه بحالة صحية جيدة.

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واستكملت:" الحمد لله صحتنا كويسة ومفيش غير شوية كدمات".

وأضافت:" مكان الحادث كان قريب من المستشفى، ونقلونا المسعفين سريعا دون أن يعرفوا من نحن، واهتموا بنا، وأجروا لنا كافة الفحوصات للاطمئنان على صحتي وصحة ابنتي أميرة ".

يذكر أن، منال سلامة، أعلنت مؤخرًا عن خوضها تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "الكلام مع منال" عبر فضائية صدى البلد.