وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان بسرطان القولون عن عمر 43 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 10:44 مساءً - السرطان يخطف أنجح نجوم العالم لعدم إيجاد العلماء لليوم علاج نهائي له،وآخر المشاهير الذين خطفهم هذا المرض الخبيث النجم الأمريكي تشادويك بوسمان .

وتوفي النجم الأمريكي تشادويك بوسمان بطل فيلم "Black Panther" الشهير عن عمر يناهز 43 عامًا يوم أمس الجمعة 28 آب- أغسطس 2020 الجاري بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون .

وبحسب وسائل الإعلام وموقع "فارايتي" ،أصدرت عائلة تشادويك بيانًا قالت فيه: "إنه لمن دواعي الأسى الشديد أن نؤكد وفاة تشادويك بوسمان المأساوية، تم تشخيص تشادويك بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في عام 2016، وصارع معه في السنوات الأربع الماضية حيث تقدم إلى المرحلة الرابعة".

تشادويك بوسمان



وأضاف البيان: "لقد كان شرف حياته المهنية إعادة الملك T'Challa إلى الحياة في فيلم ".Black Panther"

وأكد بيان أسرته، أن الممثل والكاتب الأمريكي الراحل تشادويك مات في منزله الخاص إلى جانب زوجته، وعائلته ولم يكن له أولاد .

وحقق الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان شهرته في عدد من الأفلام الناجحة كان من أبرزها:

،وبجزئين من أفلام Avengers و Black Panther وأفلام "Marshall"، و"21 Bridges".



ولا يمكن أن ينسى أحد الممثل تشادويك بوسمان الذي انطلق بقوة حين أدى شخصيات اعتبرت رموزاً حية لا تموت للأمريكيين السود : جاكي روبنسون وجيمس براون.



لم يكن أحد أفضل منه في تجسيد وإحياء الرجال العظماء في السينما

ووصفته شركة مارفل المنتجة لأفلام الأبطال الخارقون،بالنمر الأسود والصديق العزيز والممثل المميز لأنه كان يشع بالحياة والجاذبية والمرح ،وكان في كل مرة يظهر على الشاشة بدور ما ،يخلق شيئاً لا يزول،ولم يكن أحد أفضل منه في تجسيد وإحياء الرجال العظماء في السينما ،كان شخصاً ذكياً ولطيفاً وقوياً لا ينسى مثل كل الرجال الرائعين الذين جسدهم ،الآن هو يأخذ مكانه بجانبهم كرمز لعصره.خسارته كبيرة لنا كخسارة عائلته له،ونحن نحزن الليلة مع عائلته.

ورثاه عدد كبير من مشاهير هوليوود،كما رثاه بكلمات مؤثرة مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن،ورثاه شخصياً بتغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: " تشادويك ألهم الأجيال ،وأظهر لهم أنهم يمكن أن يكونوا أي شيء يريدون حتى الأبطال الخارقين".

كما رثته نائبة جو بايدن السيناتور كامالا هاريس هي الأخرى بتغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلة: " قلبي مكسور..كان صديقي تشادويك بوسمان عبقرياً ولطيفاً ومتواضعاً،غادر مبكراً لكن حياته أحدثت فرقاً.أبعث أحر التعازي لأسرته".