الزوج السابق للدوقة ميغان ماركل يرحب بقدوم طفلته الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 10:44 مساءً - استقبل تريفور إنجلسون المنتج السينمائي المعروف والزوج السابق للدوقة ميغان ماركيل طفلته الأولى من زوجته الثرية تريسي كورلاند البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً وبحسب مجلة Us Weekly الأمريكية، فإنهما قد اختارا لطفلتهما اسم فورد جريس. وكان الزوجان قد أقاما عرسهما في العام الماضي في حفل باذخ في أحد المنتجعات الفاخرة في كاليفورنيا بعد علاقة غرامية استمرت لأكثر من عام. واللافت أن المنتج قد أعلن خطوبته بعد أسبوعين فقط من مراسم حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في مايو \ أيار من عام 2018 مما أثار التساؤلات حول سبب هذا التوقيت .



وتريفور انجلسون البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً هو منتج هوليوودي يمتلك شركة إنتاج تحمل اسم Underground وقد أنتج أفلامًا شهيرة منها فيلم (Remember Me) و فيلم (All About Steve) بطولة النجمة ساندرا بولوك. وكان قد رحب بقدوم طفلته قبل شهور من ولادتها وكتب على حسابه في إنستقرام تعليقاً يشير فيه إلى أن الطفلة القادمة هي أفضل ما حصل له طوال حياته وبأنه متحمس لرؤيتها واصفاً زوجته بالأم المستقبلية لعام .2020 كما أرفق التعليق بصورة سيلفي يظهر فيها مع زوجته الحامل وقد غطيا وجهيهما بالقناع الواقي من كورونا .

تريفور انجلسون وزوجته



ميغان ترسل خاتم الزواج بالبريد

يذكر أن علاقة المنتج أنجلسون بميغان ماركل قد بدأت في عام 2004. وكانت يومها ممثلة مغمورة لا يكاد يعرفها أحد. وبعد ست سنوات من العلاقة الغرامية بينهما أعلنا الخطوبة في عام 2010 وتم الزواج في العام الذي يليه حيث أقام الزوجان عرساً باذخاً على أحد شواطئ جامايكا ولكن الزواج لم يستمرلأكثر من عامين حيث أعلنا انفصالهما في عام 2013 وجرت ترتيبات الطلاق الرسمي في عام 2014. ويرى مقربون من الزوجين أن سبب الطلاق يعود بالدرجة الأولى إلى دخول ميغان إلى عالم الشهرة بعد تصويرها للمسلسل التلفزيوني ( Suits ) مما كان له الأثر السلبي على علاقتهما وفقاً لما جاء في مقال منشور في صحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية في عام 2017 وأنها كانت مضطرة للسفر إلى كندا والبقاء لشهور من أجل التصوير، فيما يبقى إنجلسون في منزلهما في لوس أنجلوس مشغولاً بشركته وأعماله. ويبدو أن ميغان هي من قررت وضع النهاية لهذا الزواج بعد أن أرسلت له الخاتم عبر البريد وجاء في الأوراق الرسمية أن سبب الطلاق هو اختلافات لا يمكن حلها.