أشادت الفنانة عبير صبري برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرحت عبير صبري قائلة: ازاي تقول كده ياريس ..دي مصر بتكبر Advertisements بيك وبتنهض بيك وبتتشرف بيك وسط الدول كلها .. ده انت الايجابيه والعمل والجهد والصدق والاخلاص والصبر والتحمل والامانه اللي في مصر .. ربنا يقويك ويحفظك ويديمك نعمه في حياه المصريين اللي مصيرهم اتغير بوجودك وانا عن نفسي بحبك ياريس . بيك وبتنهض بيك وبتتشرف بيك وسط الدول كلها .. ده انت الايجابيه والعمل والجهد والصدق والاخلاص والصبر والتحمل والامانه اللي في مصر .. ربنا يقويك ويحفظك ويديمك نعمه في حياه المصريين اللي مصيرهم اتغير بوجودك وانا عن نفسي بحبك ياريس . ومن ناحية آخرى تنتظر الفنانة عبير صبري عرض فيلم زنزانة 7، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، تامر أمين، مصطفى هريدي، إيمي إسلام، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبدالعزيز، أيمن كشك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري لـ السيسي: مصير المصريين اتغير بوجودك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.