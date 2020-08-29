نعى النجم العالمي 50 سنت صديقه وزميله الفنان العالمي شادويك بوسمان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بوك. ونشر 50 سنت صورة لشادويك، وعلق عليها ناعيًا: اللعنة كنت أتطلع إلى العمل معه .. بارك الله فيه. معه .. بارك الله فيه. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي شادويك بوسمان توفي بعد صراع عدة سنوات مع المرض نتيجة إصابته بالسرطان، وذلك عن عمر ناهز الـ 43 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات من ذهب .. 50 سنت ينعي شادويك بوسمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.