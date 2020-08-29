علي العم يخوض أولى تجاربه السينمائية

انضم الفنان علي العم لفريق عمل فيلم سوء الرجالة، والذي من المنتظر استئناف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقف تصوير الفيلم بعد تصوير 3 أيام، وذلك بسبب تعاقد الشركة المنتجة مع باقى أبطال الفيلم، والمنتظر عرضه في دور السينما عقب الانتهاء من تصويره مباشرة. تصويره مباشرة. فيلم سوء الرجالة بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي. أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي. Advertisements سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن على العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

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