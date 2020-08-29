فيديو .. هوس يطرح أحدث أغنياته التحفز

طرح باند هوس عن أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم التحفز، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية التحفز من كلمات نور الدين جمال، وألحان وتوزيع محمود والي، وتعد الأغنية من ألبوم بطل خارق، والمقرر Advertisements طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الشفرة، والأغنية من كلمات نور الدين جمال، وألحان محمود خطيب، وتوزيع محمود والي، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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