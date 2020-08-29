بكلمات مؤثرة .. دوين جونسون ينعي شادويك بوسمان

نعى النجم العالمي دوين جونسون صديقه وزميله الفنان العالمي شادويك بوسمان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر دوين صورة لشادويك وعلق عليها ناعيًا: تشادويك بوسمان .. كان من الصعب سماع هذا ..من الصعب أن نتصور الألم الهادئ والنضال .. ذهبت من خلال كل هذه السنوات، ولكن لا يزال تألق ضوء قوي وموهوب إلهم العالم خصوصًا، أطفالنا الذين رأوا أنفسهم أخيرًا كبطل خارق بسببك.
وأضاف دوين قائلًا: اِرتاح في السلطة يا أخي حبي وقوتي لعائلتك سوف تستمر دائمًا مع الفخر والغرض.
يذكر أن الفنان العالمي شادويك بوسمان توفي بعد صراع عدة سنوات مع المرض نتيجة إصابته بالسرطان، وذلك عن عمر ناهز الـ 43 عامًا.
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