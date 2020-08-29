فيديو .. مصطفى حجاج يطرح أحدث كليباته ابويا قالي زمان

طرح الفنان مصطفى حجاج أحدث كليباته، والذي يحمل اسم ابويا قالي زمان، وجاء ذلك عبر قناة أوتو تون ميوزك الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب ابويا قالي زمان من

إخراج محمد عبد الجواد، والأغنية من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسي، وشارك في الغناء الفنان رضا البحراوي.

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يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا كليب

بعنوان، والكليب من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 115 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن الفنان رضا البحراوي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الرجوله مش بالقوة، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.