شاهد..امرأة فلبينية محبوسة في قفص منذ 25 عاماً

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امرأة محبوسة منذ 25 عاما
قصة مأساوية و حدثاً غريباً من نوعه ، شهدته قرية في الفلبين ، إذ عُثر على امرأة محبوسة في قفص منذ 25 عاماً.
ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه تم العثور على المرأة الهزيلة من قِبل جيده كوراشا ناكينز التي كانت تتجول في مقاطعة سيبو، إذ ظنت في البداية أن السيدة الهزيلة عالقة، لكنها أدركت لاحقاً أنها تعاني مرضاً عقلياً، وذلك نقلاً عن صحيفة “روسيا اليوم”.
وقالت: “أردت أن أعرف سبب وضعها داخل قفص مثل الحيوان”، مضيفةً: “حتى لو بدا أنها لا تفهم ما يحدث حولها، فهي لا تستحق تلك الحياة”.
وتابعت جيده كوراشا ناكينز: “أتمنى أن يساعدها أحد، لأن حالتها سيئة للغاية”.
ويطلق الجيران على المرأة المحبوسة في القفص، ويقدر عمرها بـ45 عاماً، اسم مانول، ومن المثير للصدمة أن السكان المحليين أخبروا ناكينز أنهم أبقوا المرأة محبوسة 25 عاماً بعد وفاة والدتها ومغادرة والدها، فيما يتناوب الجيران على إحضار الطعام لها.
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