الجيش البريطاني يمنح “الكلب كونو” أعلى الأوسمة العسكرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

منح الجيش البريطاني ميدالية فيكتوريا التقديرية لكلب تقديرا لجهوده في مكافحة الإرهاب ،بعد أن تمكن من قتل مسلح من تنظيم القاعدة؛ مما سمح للقوات الخاصة باقتحام مجمع للإرهابيين .

وذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن الكلب كونو سيحصل على ميدالية PDSA Dickin في احتفال افتراضي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يعني فوزه بأعلى الأوسمة الشرفية العسكرية في شجاعة الحيوانات.

وكان الكلب كونو، البالغ من العمر 3 سنوات، وينتمي لفصيلة مالينو البلجيكية، تم إرساله مع مدربه للمشاركة في خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية الملكية لشن غارة على أحد المجمعات السكنية خلال مهمة خارجية عام 2019.

وأثناء المهمة تصدى كونو ببسالة إلى نيران أسلحة الإرهابي ما سمح بإنجاز المهمة بنجاح، لكنه أصيب بطلقات في ساقه الخلفية، ما أدى إلى بتر جزء من أحد الأطراف.

بعدها أعيد الكلب إلى المملكة المتحدة، وأصبح بعد هذه الإصابة أول كلب في الجيش البريطاني يتم تزويده بأطراف صناعية.

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وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: “بدون كونو، كان مسار العملية سيختلف تماما. من الواضح أنه أنقذ أرواح جنود بريطانيين ذلك اليوم”.

وأشار إلى أن قصة كونو تذكرنا بالخدمة المتفانية للجنود البريطانيين والكلاب العسكرية والرعاية العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة البريطانية إلى الحيوانات التي تخدم معها.

من جانبه قال جان ماكلوجلين، المدير العام لمؤسسة PDSA، وهو “المستوصف الشعبي للحيوانات المريضة” في بريطانيا: “أعمال كونو البطولية غيرت بدون شك من مسار تلك المهمة وأنقذت العديد من الأرواح”.

وأضاف: “طارد كونو العدو بدون خوف أو تردد ولم يترنح عن أداء واجبه رغم إصابته البالغة ولذلك يستحق هذا الشرف عن جدارة”.

وسيصبح الكلب كونو رقم 72 الذي يحصل على ميدالية PDSA Dickin إذ حصل عليها قبل ذلك 34 كلبا و32 حمامة في الحرب العالمية الثانية و4 أحصنة وقطة.