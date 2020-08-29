تراند اليوم : بكليب “أوصافك عجب” – فؤاد عبدالواحد “تريند” في الخليج والوطن العربي

يحقق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد نجاحاً كبيراً مع طرح أغنيته المنفردة الجديدة “أوصافك عجب” بين عدد من الدول الخليجية والعربية متربعاً كـ”تريند” في قوائم هذه الدول بموقع “اليوتيوب”، والذي تعاون بها مع الشاعر سالم حمد بن كردوس والملحن غيث محمد، ومن توزيع زيد نديم ومكس وماسترينغ المهندس جاسم محمد.

وتعتبر أغنية “أوصافك عجب” ثاني تعاون يجتمع به فؤاد عبدالواحد مع الشاعر سالم حمد بن كردوس، والذي قال في مقدمتها:

يا طويلة عنق ميذوبة حشى ردف وقطاه

يا تضاريس الجمال وكل ما ربي وهب

إن مشيتي مشي عز وخصر متناسي اعشاه

ما لعب في عودج المياس يا غير المهب

إنتِ إنتِ كل شي في كل شي لآخر مداه

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وإنتِ إنتِ كل شي في كل شي لكن صعب

يا نعومة خد طفلٍ كل من باسه دِماه

إنتِ في وصفك كبيرة وأصغر أوصافك عجب ..

وتحت إشراف ومتابعة المنتج والإعلامي ناصر الجهوري، تم تسجيل وتنفيذ الأغنية وعمل مونتاج الفيديو الذي طرح عبر القنان الرسمية للفنان فؤاد عبدالواحد في اليوتيوب، وتم توزيع الأغنية عبر الإذاعات الخليجية والعربية الى جانب توفرها في جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية المتخصصة.