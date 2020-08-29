تراند اليوم : إتفرج.. سيرين عبدالنور تكشف سر إطلالتها في “دانتيل”

كشفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور تفاصيل إختيار إطلالتها في مسلسل “​دانتيل”، الذي بدأ عرضه قبل أيام على شاشة mbc 4، وتجسد فيه شخصية “ميرنا”.

وقالت سيرين عبر مقطع فيديو نشرته شركة “​إيغيل فيلمز”، المنتجة للعمل، في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “بدي خبركم شي… ما في داعي تروحوا عند مصففين الشعر بعد اليوم.. كل القصة فيكم تغسلوا شعركم.. وبعدها بتعملوا متل تسريحة الجدلة وبيصيروا Wavey”.

وأضافت: “بتعرفو اشي يمكن عم كذب أنا شوي… بس جربوها يمكن تزبط”.

المتابعون تفاعلوا مع سيرين، مؤكدين على أنها تمتلك روحاً مرحة وخفيفة الظل.

يُذكر أن المسلسل سيناريو وحوار أنجي القاسم وسماء عبد الخالق، إخراج المثنى صبح، للمنتج جمال سنان/Eagle Films”، ويشارك في بطولته الى جانب سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نقولا دانيال، نهلة داوود، زينة مكي، سارة أبي كنعان، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، أنس طيارة.