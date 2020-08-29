تراند اليوم : حقيقة علاقة رانيا شهاب بـ خالد العجريب

تواصل الممثلة المصرية ​رانيا شهاب تصوير مشاهدها في فيلم “​غيبوبة”، قصة خالد العجيرب، سيناريو وحوار ​محمد الكندري، وإخراج ​عمار الموسوي.

وكشفت شهاب تفاصيل شخصيتها في الفيلم، مشيرة الى أن “(غيبوبة) من الأفلام الكوميدية ذات الأحداث العائلية الدرامية، والذي يطرح قضية موجودة في مجتمعنا بهدف إيصال رسالة تربوية للجمهور، مفادها أن البيت والعائلة يبقيان هما الأساس ولا غنى عنهما مهما حصل. وفي خضم ذلك كله، أجسد شخصية الدكتورة ياسمين عبد العزيز الناجحة في عملها، والتي تلتقي بالصدفة داخل أروقة المستشفى مع شاب (يجسد دوره خالد العجيرب) جاء لعلاج والده، ومنها تنشأ بينهما علاقة حب، ومنها تتصاعد الأحداث بصورة كوميدية ممزوجة بالإثارة”.

وأوضحت شهاب الأسباب التي شدّتها لقبول الدور، قائلة في حديث لصحيفة الراي الكويتية: “بالدرجة الاولى أنني أقدم شخصية بطولة، ثانياً أن أجواء العمل ككل ذات طابع كوميدي، ثالثاً فريق العمل كله من دون استثناء (حيل إيّنن) وسبق أن اجتمعت معهم بأعمال سابقة الأمر الذي خلق بيننا روح الألفة والأخوة داخل (اللوكيشين)، إذ تشاركني نخبة من نجوم الكوميديا منهم أحمد العونان، شهاب حاجيه، خالد العجيرب، هبة العبسي وغيرهم. ورابعاً، من الأسباب المهمة أيضاً هو تلوّن وتنوع الشخصية التي تمتاز بكونها متقلبة الطباع (مرة تكون هادية، وفجأة تصير مرحة، بعدها تشوفها عصبية)”.