تراند اليوم : محمود عبد المغني يصوّر مشاهد جديدة من “خيط حرير”

صوّر الممثل المصري ​محمود عبدالغني 7 مشاهد جديد من مسمسلسل” خيط حرير”، اليوم، ويتبقى له أسبوعان وينتهي من تصوير مشاهده في المسلسل، قبل أن يتفرغ لتصوير مسلسل “شارع 9”.

وأوشك المخرج إبراهيم فخر على الإنتهاء من تصوير المسلسل، ويتبقى له 3 أسابيع فقط من التصوير، ليتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج الحلقات المتبقية، ليصبح المسلسل جاهزاً للعرض، خصوصاً أن الشركة المنتجة ترغب في عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة ​مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ​نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.