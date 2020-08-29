تراند اليوم : حملة بالاسكندرية لرفع ٣٢طن مخلفات متنوعة من شوارع حي وسط .

الاسكندريه نسرين العاصي

حمله لرفع ٣٢طن مخلفات متنوعة من شوارع حي وسط .

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تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الثغر ؛تم توجيه ادارة النظافة بحي وسط لرفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة من شوارع الحي ، حيث توجهت الحملة الي:حديقة الشلالات البحرية، شارع طنطاوي جوهر، أمام مدرسة السلام الصناعية ،وشارع ابيدوس، وتم رفع مخلفات تقدر ب ٣٢ طن.

تمت الاعمال وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي،في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة ؛ ورفع كفاءة اعمالها بالحي وجاري المتابعة والعمل مستمر.