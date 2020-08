تراند اليوم : شبكة OSN تنفرد حصرياً بعرض فيلم The One and Only Ivan

كشفتOSN ، شبكة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن عرض فيلم The One and Only Ivan في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من 22 أغسطس الجاري. وكانت الشبكة قد حصلت على حقوق العرض الأول للفيلم في المنطقة حصرياً عبر قناة OSN Movies First وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، حيث ستسنح الفرصة أمام العائلات للاستمتاع بالأجواء الجميلة لهذا الفيلم الذي يحكي قصة غوريلا مميّزة مأخوذة عن كتاب حائز على عدة جوائز. وتركّز فكرة الفيلم الذي أنتجته ديزني حول روعة الصداقة وقوة الخيال وأهمية المكان الذي نختاره وطناً لنا.

كما يتناول العمل المأخوذ من قصة حقيقية لغوريلا يتمتع بموهبة استثنائية ومجموعة من الحيوانات الأخرى التي تُشاركه مكان العيش ذاته داخل مركز تسوق واقع في ضواحي إحدى المدن. وكان الكتاب الشهير الذي ألّفته ابليجيت قد حاز على العديد من الجوائز، ومنها ميدالية نيوبيري، عن فئة أفضل إسهام في الأدب الأمريكي الموجه للأطفال في عام 2013.

وتولت ثيا شارو، مخرجة Me before You، مهمة إخراج الفيلم، الذي جرى إنتاجه في استوديوهات باين وود خارج لندن. بينما قام مايك وايت، الفائز بجائزة إنديبندنت سبيرت في مناسبتين، والذي شارك في عدة أعمال مثل Pitch Perfect 3 وThe School of Rock بإعداد النص السينمائي للفيلم الذي يستند إلى كتاب ابليجيت الحائز على الجوائز. وضمّت قائمة المنتجين الذين عملوا على الفيلم كُلّاً من أنجيلينا جولي، الحائزة على جائزة الأوسكار وثلاثة جوائز جولدن جلوب عن أعمال مثل First They Killed My Father وMaleficent؛ والراحلة أليسون شيرمُر، صاحبة أعمال مثل Solo: A Star Wars Story وCinderella؛ وبريغام تايلور، الذي شارك في Christopher Robin وThe Jungle Book.

ويلعب دور البطولة في فيلم The One and Only Ivan كُلٌّ من براين كرانستون، الفائز بالأوسكار وأربع جوائز إيمي والمرشح لجوائز جولدن جلوب عن أعمال Trumbo وBreaking Bad؛ ورامون رودريغز نجم Iron Fist وThe Defenders؛ وأريانا جرينبلات بطلة A Bad Moms Christmas؛ وإنديرا فارما نجمة Patrick Melrose و Exodus: Gods and Kings؛ وإليانور ماتسورا، بطلة أعمال مثل Wonder Woman وSherlock.

ويؤدي أصوات الشخصيات في الفيلم كُلّ من أنجيلينا جولي؛ والفائز بجائزة الأوسكار سام روكويل بطل Three Billboards outside Ebbing, Missouri وMoon؛ وبروكلين برينس نجمة The Florida Project؛ إلى جانب هيلين ميرين، الفائزة بجائزة أوسكار وثلاث جوائز جولدن جلوب عن أعمال مثل Winchester وThe Queen؛ وداني ديفيتو، الفائز بجائزتي إيمي وجولدن جلوب ونجم أعمال مثل Dumbo وIt’s Always Sunny in Philadelphia.

وفي سياق تعليقها على الموضوع، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى لدى شبكة OSN: “يُسعدنا للغاية أن نحصل على حقوق البث الحصري لفيلم The One and Only Ivan في المنطقة، وكُلّنا ثقة بأنّ مشتركي شبكة OSN سيحصلون على مشاهدة ممتعة لهذه القصة الرائعة. كما نلتزم في OSN بتقديم العروض الترفيهية عالمية المستوى إلى جمهورنا في المنطقة، وذلك من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ديزني. وتُمثل إضافة هذا الفيلم المتميّز إلى قائمة عروضنا خير دليل على التزامنا بالوفاء بوعودنا”.

وستتوافر أعمال Disney+ الأصلية لجميع المشتركين في خدمات OSN TV وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، الذي يُتاح مقابل 9.50 دولار أمريكي شهرياً عبر موقع osn.com وتطبيقات الهواتف العاملة بنظامي IOS وأندرويد، وآبل تي في والشاشات العاملة بنظام أندرويد، والشاشات الذكية من سامسونج وإل جي. ويمكن للمشاهدين تجربة التطبيق لمدة سبعة أيام مجاناً من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع.