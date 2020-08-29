فن ومشاهير

تراند اليوم : لقاء الخميسي تجنن الشباب بـ” كاش مايوه ” – اتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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نشرت الفنانة لقاء الخميسي صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة وهي ترتدي كاش مايوه لبني وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

 

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

 

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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