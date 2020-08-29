ريهام سعيد تحتفل بانتهاء فترة وقفها: ماسمعش حد بيكتب الإعلامية الموقوفة

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بانتهاء مدة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة".

وأضافت: "مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".

وتابعت: "والي جاي كله خير و نجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".

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وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أيدت مؤخرا قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

وجاءت حيثيات تأييد الحكم كالآتي: “أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط”.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

حيث وجدت المحكمة أن القرار الصادر بمنع ظهور ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، جاء بناء على كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال ريهام سعيد لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.