أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري تميم يونس، عن تعرضه للتحرش الجنسي، على يد طبيب أسنان يدعى باسم سمير.

وفي أول تعليق لطبيب الأسنان باسم سمير على هذا الاتهام، نشر بيان رسمي على صفحته بموقع "الفيس بوك"، قال فيه: "بيان هام :حيث تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت باضرارها كافة أفراد أسرتي".

وتابع: "وأن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وأن كافة ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعه ومجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".

وأكمل: "وإزاء ما سبق وبناء عليه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه".

وأضاف: "هذا ونؤكد علي اننا لن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق ونحن علي يقين تام ان يأخذ القانون مجراه وان ينال المفترين الكاذبين المبتزيين عقابهم وجزائهم ازاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي واسرتي وأصابت الجميع بابلغ الأضرار".

واختتم حديثه، قائلا: "ونحن علي يقين تام ان ينصفنا قضاء مصر الشامخ وان ينال المجرمين عقابهم وجزائهم وفقا للقانون".

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تميم يونس وباسم سمير

وكان تميم يونس قد قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، إنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان عندما كان عمره 22 عامًا، وأن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها.

وأضاف، أن الطبيب كان كبير ومتزوج ولديه أبناء، كما ذكر اسمه ثنائيًا، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.

وتابع، أنه ذهب للطبيب رفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة «جنسية»، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل «وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري»، وأنه دفع الطبيب بيده، وأن الأخير اتهمه بـ«الخرف»، واشتكى لعائلة خطيبته بأنه كان «بيخرف بفعل البنج»، لافتًا إلى أنه شك في نفسه وبعدها سمع شهادات عن الطبيب وتحرشه بالمرضى.

واختتم كلامه قائلا: «هاتكلم بقى وأخلص من القصة القديمة دي، الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم، ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلًا»، مطالبًا بإيقاف ذلك الطبيب عن العمل.