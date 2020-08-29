بسمة وهبة تسافر في رحلة علاج.. وتخضع لعملية بدون بنج.. شاهد

رنا صلاح الدين - سافرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مؤخرا في رحلة علاج خارج مصر، ونشرت صورة لها من داخل الطائرة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

بسمة علقت على الصورة، بقولها: "رحله علاجيه خارج البلاد اللهم ارچعني مجبوره الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبه فلا تحرموني من دعاؤكم".

وكشفت الإعلامية المصرية، في مقطع فيديو نشرته، أنها ستخضع لعملية جراحية، بدون بنج، حيث قالت: "أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يوصف شعوره وهو داخل يعمل عملية بدون بنج، ويكون عارف إنه هيتألم ولازم يتحمل".

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وتابعت: "لازم أوثق اللحظات دي مش عارفة ليه، بس حاسة إنه كويس إن الواحد يوثق اللحظات اللي في حياته مش الحلوة بس، لكن ممكن الواحد يوثق اللحظات اللي بيكون فيها مش عارف اللي جاي إيه، يكون عارف إنه هيتألم، ويكون قلقان يا ترى هيطلع إيه".

وطلبت من جمهورها الدعاء، بقولها: "مهم إن اللحظات دي تتوثق علشان دايما ما ينساش البني آدم إنه مهما كبر فهو ضعيف، ومهما نجح دايما بيبتلى، وربنا كريم، وبطلب منكم تدعولي لأن الدعاء رزق من عند ربنا".