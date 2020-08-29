محمد محمود عبدالعزيز يطمأن جمهوره على صحته بعد نجاته من حادث سير

رنا صلاح الدين - نجا الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز مؤخرا من حادث سير تعرض له، ونشر صورة لسيارته، والتي كاد أن ينقلب بها.
الفنان المصري طمأن جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "شكراً جداً جداً جداً لكل اللى حاول يتطمن عليا وآسف لو ماعرفتش ارد على كل الاتصالات أو الرسايل أو التعليقات".
وتابع: "وبطمن حضراتكم انا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا.. لسه فى العمر بقية".
وكان الفنان المصري قد كشف تفاصيل الحادث، على حسابه بموقع "انستجرام"، حيث كتب: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ فى الكوتش الأمامى و كنت هاتقلب بس ربنا ستر، جات سليمه".
وحرص على توجيه الشكر لصديقين له، بقوله: "شكراً لأصدقائي اللى بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا الحمد لله.. @sherifmounirhassan @ashraf.abdelbadea".
ومحمد محمود عبدالعزيز منتج وممثل مصري، والده هو الفنان الراحل محمود عبد العزيز وشقيقه هو الفنان كريم محمود عبد العزيز.
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