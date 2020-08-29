مي حلمي تطل بفستان الزفاف في أول جلسة تصوير بعد الطلاق.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الإعلامية المصرية مي حلمي لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بفستان الزفاف، وذلك في أول جلسة تصوير لها بعد طلاقها من الفنان محمد رشاد.

مي نشرت صورة ومقطع فيديو من الجلسة، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وقد تألقت بفستان زفاف أبيض أنيق منفوش، من توقيع مصمم الأزياء محمود غالي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

الإعلامية المصرية وعدت جمهورها بنشر المزيد من صور الجلسة قريبا، حيث كتبت: "قريبا في الأبيض".

كما عبرت عن سعادتها الشديدة بوصول عدد متابعيها لـ 3 مليون متابع، حيث كتبت: " ٣ مليون محبه ٣ مليون صاحب وصاحبه اجدع ناس في الدنيا انتم بحبكم ويخليلي حبكم ويخلي جدعنتكم وسؤالكم عليه اللهم ديم المحبه".

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وكان محمد رشاد قد أكد أنه طلق زوجته مي حلمي 3 مرات، قبل انفصالهما الأخير، وبالتالي لا يمكن لهما العودة لحياتهما الزوجية مجدداً وفقاً للشريعة الإسلامية.

رشاد فاجأ متابعيه عبر انستجرام، وكتب: "قبل أي شيء.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم".

وأضاف: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف تاني كان في يوم جزء من حياتي".

وتابع: "وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش.. أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا بتتابعني أو متعرفنيش أصلا إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش. وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

واستطرد: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو وكل شيئ نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا. ودا هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع دا".