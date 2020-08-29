شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا والمخرج سبايك لي ينعيان Black Panther برسالة مؤثرة.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم النعي والمواساة للنجم العالمي الراحل شادويك بوسمان صاحب شخصية Black Panther الشهيرة في عالم الأبطال الخارقين، وسارع عدد كبير على نشر صورة للراحل عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكتبت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، على صورة للنجم صاحب الـ 43 عاما الذي رحل بعد صراع كبير مع مرض السرطان: "كان هذا العام صعباً جداً، خسارة كبيرة ومأساوية لمواهب موهوبة في الكثير من المجالات، شادويك، لقد خضت معركة صامته وقدمت لنا الكثير من الأفلام الملهمة طوال السنوات القليلة الماضية، إرثك سوف يعيش إلى الأبد".

بينما حرص المخرج العالمي سبايك لي، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام، بصور للنجم الراحل شادويك بوسمان من أحد مشاهد أفلامه.

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وتوفى الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوسمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".