شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالتها الصحية بعد انقلاب سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل تعرضها لحادث انقلاب السيارة التي كانت تتواجد بها وبصحبتها ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى نطرون، بعد انفجار إطار السيارة.

وقالت الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنا حاليًا كويسة الحمد لله رب العالمين الذى نجانا من الحادث ده، كنت أنا وابنتى وصاحبتها في السيارة وكان يقودها السائق ولكن الإطار انفجر ما أدى إلى انقلابها على طريق العلمين".

وتابعت: كانت الحادثة قريبة جدا من المستشفى وحضرت الإسعاف في دقائق قليلة وتلقينا العلاج اللازم ووضعونا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وكانوا مهتمين بينا جدا، ولكن حاليا احنا بقينا كويسين والموضوع كله كدمات والحمد لله احنا حاليا في المنزل، وربنا سترها".

وكانت الفنانة منال سلامة وابنتها لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى نطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها. وقال المخرج عادل أديب، زوج الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن زوجته وابنتهما تعرضا لحادث على طريق العلمين، مضيفا: "ولكن العناية الإلهية أنقذتها وأصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وغادرنا المستشفى منذ نصف ساعة ونتواجد حاليا بالمنزل".