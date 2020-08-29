شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان توفيق عبد الحميد يتقدم ببلاغ ضد حساب مزيف له يجتاح تويتر بتصريحات مضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان توفيق عبد الحميد حقيقة التغريدة التي انتشرت على حساب منسوب له بموقع "تويتر" وتحمل رسالة: "أنا بعد العمر ده يتقال لي ما حدش يعرفك، واقعد في البيت، ولن أطلب الاشتراك في أي عمل، ولن استدر عطف الناس من أجل العودة للتمثيل والظهور على الشاشة مجددًا".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد علي بقناة الحدث اليوم، إنه لا يمتلك أي حسابات على موقع التغريدات "تويتر" ولا يمتلك سوى حساب شخصي واحد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولا يوجد به أي صديق، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا لجلسات العلاج الطبيعي ولا يمكنه التحرك من أجل التقدم ببلاغ ضد الحسابات المزيفة المنسوبة إليه، والتي تدخله في مشكلات، متقدمًا ببلاغ علي الهواء للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد هذه الصفحات والحسابات المزيفة والمزورة.

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والعديد من الشائعات طالت الفنان القدير توفيق عبد الحميد، رغم قلة أعماله على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، والتي آخرها حساب منسوب إليه عبر موقع تويتر، حمل بعض التغريدات المظللة المنسوبة إليه رغم أن له العديد من التصريحات السابقة أكد من خلالها عدم امتلاكه أي حساب على السوشيال ميديا.



المخرج الشاب أكرم البزاوى، نجل الفنان محمود البزاوى، أشار حول حساب منسوب على الفنان القدير توفيق عبد الحميد، بأنه مزور وليس حقيقيا وكتب أكرم البزاوى، معلقا على إحدى المنشورات للحساب المزور، عبر حسابه بموقع تويتر:" يا جماعة ده حساب مش حقيقي والله"، وبالنظر إلى الحساب المزور المنسوب إلى الفنان لم يتواجد به إلا منشورين فقط، وتم تدشينه الشهر الحالي.