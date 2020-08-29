شكرا لقرائتكم خبر عن صداع من كتر السمسمة.. اللبنانية دانا الحلبى ترقص على أغنية محمد نور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت الممثلة والمطربة اللبنانية دانا حلبى، على أغنية "جانى في ملعبى" للمطرب محمد نور، وغنتها أثناء قيادتها لسيارتها وعلقت خلال منشوار لها على صفحته بموقع "فيس بوك"، قائلة، "صداع من كتر السمسمة"، وذلك بعد النجاح الذى حققته الأغنية التي قام محمد نور بطرحها منذ أيام قليلة على طريق الفيديو كليب بعد تجاوز عدد المشاهدات حاجز المليون مشاهدة.

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وتعاون محمد نور في أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

من ناحية أخرى، يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع المطرب محمد نور فى أغنيتين جديتين ضمن ألبومه الجديد، الأولى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين تحمل اسم"متجيش على نفسك"، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الأن، وهى من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها زووم مع محمد نور، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "متعودتش على الايام" كلمات عمرو والي، وألحان مودى سعيد، وأغنية "عليا" الذى غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحانه وكلمات جمال الخولى وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".