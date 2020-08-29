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تامر حسنى يدعو رامى صبرى لدويتو غنائى جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامى صبرى التهنئة للنجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى على أغنيتهما الجديدة "اختراع" على صفحته الخاصة بموقع الصور إنستجرام ورد تامر حسنى على تهنئته بالشكر وقال له: جهز نفسك عشان  نعمل دويتو مع بعض ليرد رامى: وأنا جاهز  يا ريت.

 

وأثنى رامى صبرى على أغنية "اختراع" وعلق لـ"الخليج 365" على ذلك التعاون بين تامر والعسيلى بأنه  شىء جيد أن يتعاون المطربون مع بعضهما  فى سبيل الوصول إلى هدف واحد للجميع وهو تحقيق نجاح لكن كل مطرب ينغلق على هذا أنا لا أشجعه.

 

وأضاف رامى صبرى أن أغانى السنجل أنقذت المطربين من آثار السيئة وأكد أن الألبومات زمانها انتهى وأعرب رامى عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "خطيرة" ونسبة مشاهدتها على يوتيوب لافتًا إلى أنه يجهز أغنية  سينجل جديدة سيتم طرحها فى رأس السنة الجديدة.

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وكان رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة"، ودخلت الأغنية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب لتحتل رقم "22"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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