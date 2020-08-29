شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعو رامى صبرى لدويتو غنائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامى صبرى التهنئة للنجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى على أغنيتهما الجديدة "اختراع" على صفحته الخاصة بموقع الصور إنستجرام ورد تامر حسنى على تهنئته بالشكر وقال له: جهز نفسك عشان نعمل دويتو مع بعض ليرد رامى: وأنا جاهز يا ريت.

وأثنى رامى صبرى على أغنية "اختراع" وعلق لـ"الخليج 365" على ذلك التعاون بين تامر والعسيلى بأنه شىء جيد أن يتعاون المطربون مع بعضهما فى سبيل الوصول إلى هدف واحد للجميع وهو تحقيق نجاح لكن كل مطرب ينغلق على هذا أنا لا أشجعه.

وأضاف رامى صبرى أن أغانى السنجل أنقذت المطربين من آثار كورونا السيئة وأكد أن الألبومات زمانها انتهى وأعرب رامى عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "خطيرة" ونسبة مشاهدتها على يوتيوب لافتًا إلى أنه يجهز أغنية سينجل جديدة سيتم طرحها فى رأس السنة الجديدة.

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وكان رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة"، ودخلت الأغنية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب لتحتل رقم "22"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.