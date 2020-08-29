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مصور البيت الأبيض السابق يستعيد ذكريات استقبال أوباما للراحل شادويك بوسمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بيت سوزا، مصور البيت الأبيض السابق، على نعي النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان صاحب شخصية Black Panther، بصورة للراحل أثناء استقباله في البيت الأبيض بإحدى احتفاليات الرئيس السابق باراك أوباما.

ونشر سوزا، صورة للنجم الراحل صاحب الـ 43 عامًا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر فيها وهو يجلس في الصف الثالث من الحاضرين، وكتب "على الرغم من أنه كان نجم الفيلم آنذاك، إلا أن شادويك بوسمان، اختار الجلوس في الصف الثالث، وفي السنوات اللاحقة أصبح هذا الممثل المجهول نجمًا رائعًا في أفلام الأبطال الخارقين وBlack Panther، لقد تركتنا بسلام"

 

 

A post shared by Pete Souza (@petesouza) onAug 29, 2020 at 9:23am PDT

توفي الممثل الأمريكي شادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحًًا عالميا كبيرًا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".

 

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