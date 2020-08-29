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شكرا لقرائتكم خبر عن مصور البيت الأبيض السابق يستعيد ذكريات استقبال أوباما للراحل شادويك بوسمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بيت سوزا، مصور البيت الأبيض السابق، على نعي النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان صاحب شخصية Black Panther، بصورة للراحل أثناء استقباله في البيت الأبيض بإحدى احتفاليات الرئيس السابق باراك أوباما.
ونشر سوزا، صورة للنجم الراحل صاحب الـ 43 عامًا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر فيها وهو يجلس في الصف الثالث من الحاضرين، وكتب "على الرغم من أنه كان نجم الفيلم آنذاك، إلا أن شادويك بوسمان، اختار الجلوس في الصف الثالث، وفي السنوات اللاحقة أصبح هذا الممثل المجهول نجمًا رائعًا في أفلام الأبطال الخارقين وBlack Panther، لقد تركتنا بسلام"
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When President Obama screened 42, the biographical sports film about Jackie Robinson, at the White House, he invited the filmmakers and actors. Though he was the star of the film, Chadwick Boseman chose to sit in the third row (that’s him on the aisle seat). It was his first big role and in subsequent years this somewhat unknown actor became a bonafide star in movies like Marshall, 21 Bridges and Black Panther. RIP Chadwick, you left us too soon. P.S. Yes, that’s Rachel Robinson, Jackie’s widow, in the front row.
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A post shared by Pete Souza (@petesouza) onAug 29, 2020 at 9:23am PDT
توفي الممثل الأمريكي شادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحًًا عالميا كبيرًا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.
من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".
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