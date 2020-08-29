شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز بكواليس كليب ice cream بعد اقترابه من 100مليون مشاهدة فى يومين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققت النجمة سيلينا جوميز بأغنيتها الأخيرة ""ice creamحيث اقتربت مشاهدات الكليب من 100 مليون مشاهدة خلال أقل من يومين، وذلك بعدما حققت انطلاقة قوية بأكثر من 35 مليون مشاهدة في أول 8 ساعات على طرح الكليب.. بدورها سيلينا جوميز حرصت على الاحتفاء بهذا النجاح الكبير بمشاركة متابعيها على موقع إنستجرام كواليس الكليب للمرة الأولي بعد هذا النجاح عبر نشر فيديو يتضمن أبرز اللقطات اثناء التصوير.



سيلينا جوميز

وكانت طرحت النجمة العالمية سيلينا جوميز فيديو أغنيتها الجديدة "ايس كريم" "ice cream" مع فرقة بلاكبينك الكورية، كما سبق واحتفلت سيلينا جوميز بانتهاء الحلقات الأخيرة من الموسم الأول لبرنامجها Selena + Chef، وبهذه المناسبة نشرت سيلينا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى ظهرت فيه أثناء إعداد وصفة جديدة من مثلجات الآيس كريم.

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وشاركت سيلينا جوميز، لحظات احتفالها بطريقتها الخاصة مع جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، وكتبت النجمة العالمية، فى تعليقها على مقطع الفيديو الذى نشرته من مطبخ منزلها، "للاحتفال بالحلقات الأخيرة من Selena + Chef Season 1 على hbo max وإصدار ICE CREAM، أعددت وصفة إضافية صغيرة.. مثلجات الصدفة".



سيلينا جوميز

ويشار إلى أنه بينما توقع كثيرون أن تقدم النجمة العالمية سيلينا جوميز، برنامجا خاصا بالطهى من أجل الاستفادة بوقتها خلال وجودها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن فى الحقيقة أن برنامج " Selena + Chef " الذى يعرض على قناة HBO Max والمكون من 10 حلقات، هو وسيلة لإظهار سيلينا جوميز مدى عشقها للطعام ورغبتها الشديدة فى تعلم الطهى كونها ليست بطاهيه ماهرة.