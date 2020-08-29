شكرا لقرائتكم خبر عن Ty Dolla $ign يطلق كليب أغنيته الجديدة "Expensive" مع نيكى ميناج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي Ty Dolla $ign كليب أغنيته الجديدة "Expensive" مع نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج رومان لورون، واستطاع الكليب تحقيق نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.3 مليون مشاهدة علي "يوتيوب" فى الساعات الأولى من إطلاقه.

من جهة أخرى واجه نجم الراب الشهير Ty Dolla $ign موجة من الانتقادات وذلك مجرد أن طرح البوستر الترويجي لأغنيته السينجل الجديدة "Expensive " وذلك عبر صفحاته المختلفة علي الـSOCIAL MEDIA، وهي أغنية "دويتو" تشارك بها نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج وذلك قبل ساعات معدودة من طرحها .

وما لفت الأنظارهو ظهور Ty Dolla $ign فقط علي البوستر الترويجي للأغنية بدون ميناج، مع الإشارة الكتابية فقط أن الأغنية تجمعهما معا، وهو ما أثار الجدل حول تجاهل Ty Dolla $ign لنجمة شهيرة بحجم نيكي ميناج .

يذكر أن نيكى ميناج فاجأت العالم فى منتصف شهر يوليو الماضى بكشفها عن "حملها" وهو الخبر الذى احتفظت به سرا لعدة أشهر، فنشرت ميناج عدد من صور احدى جلسات التصوير التى خضعت لها لتوثق من خلالها مرحلة الحمل، وأصبحت هذه الصور الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة .

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