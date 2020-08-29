شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا بالبرنيطة والعجلة تقع فى حب كلبها "فيونكة" بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة يسرا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورا مع كلبها الصغير "فيونكة"، نالدت إعجاب جمهورها وعلقت قائلة: "مع الرائع جدا فيونكة". وظهرت يسرا بجانب دراجة، بينما كانت كلبتها فيونكة خلفها، حيث كتبت إحدى المتابعات: " مساء الحب يا حب يا أرقى وأجمل وأهضم فنانة تحياتي لك"، وكتب آخر: "أعمالك كلها رائعة يا فنانة وبالتوفيق في كل ما هو جديد"، وعلق أخرى: "إجازة رائعة يا فنانة".



الفنانة يسرا مع كلبها فوينكة



الفنانة يسرا مع كلبها فيونكه



يسرا وكلبها فيونكه

من جانب آخر، كانت يسرا أعلنت انضمامها إلى مبادرة زهير مراد لجمع التبرعات من أجل مساعدة المتضررين من تفجيرات العاصمة اللبنانية بيروت التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف المصابين في الآونة الأخيرة.

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يأتي ذلك بعدما أطلق المصمم اللبناني زهير مراد إصدارا محدودا من "تي-شيرت" قطنيّي يحمل عبارة Rise from the Ashes التي تعني "الانبعاث من الرماد" من أجل جمع التبرعات للمتضررين من تفجيرات العاصمة بيروت.

ولاقت الحملة إقبال الكثير من نجوم الفن وعارضات الأزياء والعديد من المشاهير، من بينهم العارضة أليساندرا أمبروزيو، وانتشرت الحملة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر زهير مراد عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له وهو يرتدي التي شيرت، معلقا عليها: "انضموا إلىّ فى مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة.. 100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال offre.joie ، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت".

وكان أول المستجبين للحملة الممثلة وعارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرجارا ، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، والعارضة الأسترالية شانينا شايك.