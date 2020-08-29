شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك عن رحيل تشادويك بوزمان: رجل عظيم سيبقى إرثه للأبد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل واسعة أثارها خبر وفاة النجم تشادويك بوزمان خلال الساعات الماضية، حيث حرص عدد كبير من محبيه وزملاءه من نجوم الوسط الفني على نعيه بكلمات مؤثرة.. سلمي حايك واحدة من هؤلاء النجوم اللاتي حرصن علي نعيه بسبب الصداقة الكبيرة التي كانت بينهما مثلما ظهر في الكلمات التي رثته بها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة: "لقد فقدنا موهبة عظيمة ورجلًا عظيمًا، لكن روحه غير العادية وإرثه القوي سيعيشان إلى الأبد".

ثم أضافت بتوجيه التعازي لأسرته بقولها : "أصدق التعازي لأسرته سنفتقده إلى الأبد".



سلمي حايك

وكان رحل الممثل الأمريكى تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان حسبما أعلن وكيل أعماله وعائلته الجمعة، وتقمص بوزمان دور البطولة فى الفيلم الذى حقق نجاحا عالميا كبيرا ويعد أول عمل سينمائى عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ "استوديوهات مارفل"، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.

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سلمي حايك

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".