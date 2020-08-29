شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من الشبه أربعين.. يوسف داوود تريند بعد تشبيهه بالمخرج‏ مارتن سكورسيزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور للمخرج السينمائي الأمريكي مارتن سكورسيزي، تفاعلاً كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا، اليوم السبت، حيث أشار الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المخرج العالمي يشبه الفنان يوسف داوود إلى حد كبير في الصور التي نشرها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.



صورة المخرج مارتن سكورسيزي

وتداول الآلاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الصور التي نشرها المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، مشيرين إلى أنه يشبه الفنان يوسف داوود الذي رحل عن عالمنا في يونيو 2012 بعد صراع مع المرض، وبذلك أصبح الفنان يوسف داوود تريند على السوشيال ميديا.



أحد رواد تويتر يتحدث عن الشبه بين المخرج ويوسف داوود

الصور التي نشرها المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي ظهرت فيها مرتديا قبعة بنية اللون، وكانت ملامحه القريبة بشكل كبير من ملاح الفنان يوسف داوود الأمر الذي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم إلى نشر صوره على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.



رواد تويتر يتحدثون عن مارتن سكورسيزي ويوسف داود

والتقط المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي هذه الصور في منطقة نورث إيست هاربور وهي قرية في جزيرة ماونت ديزرت، وتقع في بلدة ماونت ديزرت بمقاطعة هانكوك بولاية مين بالولايات المتحدة.

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صور المخرج مارتن سكورسيزي

ويعد المخرج مارتن سكورسيزي واحد من أهم المخرجين حول العالم في تاريخ السينما بصفة عامة، لا بفضل إخراج أهم الأفلام فحسب وإنما لعقليته الكبيرة التي طالما أثرت في عالم السينما، حيث عُرف دائماً بقدرته علي التطوير مما جعل اسمه مدرسة في حد ذاته يتسابق النجوم في التعلم منها.

فيما قدم الفنان يوسف داود العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيدا كبيرا لدى الجمهور منها أفلام "كراكون في الشارع" و" سيداتي آنساتي" و" عسل أسود" و" عمارة يعقوبيان" و"حسن ومرقص" وكان له دور كوميدى في فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، حيث ظهر في دور مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما.



مارتن سكورسيزي في صور متداولة عبر تويتر



المخرج مارتن سكورسيزي



صورة للمخرج السينمائي