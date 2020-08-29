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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشادويك بوسمان Black Panther الأكثر تحقيقاً للإعجابات في تاريخ تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الوسط الفني العالمي حالة من الحزن بعد إعلان وفاة النجم العالمي تشادويك بوسمان، صاحب شخصية black Panther الشهيرة في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين لعالم مارفل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان استمر لأربعة سنوات.
وتربعت تغريدة إعلان وفاة النجم العالمي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، على عرش أكثر التغريدات تحقيقاً للإعجابات في تاريخ موقع تويتر، حيث حققت التغريدة أكثر من 5 ملايين إعجاب خلاص ساعات قليل من طرحها.
تغريدة Black Panther
وتأتي تغريدة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في المركز الثاني لأكثر التغريدات تحقيقاً للإعجابات والتي نشرها عبر حسابه في أغسطس عام 2017 والتي ظهر فيها مع بعض الأطفال في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية، وحققت اعجابات وصلت لأكثر من 4.3 مليون لايك.
تغريدة اوباما
توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.
من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".
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