أسرار جديدة عن الأميرة ديانا.. إجراء حماية غريب جداً اتبعته

متابعة بتجـــــــــــــرد: أكّد اتريك جيفسون السكرتير السابق للأميرة الراحلة ديانا، أنها كانت خائفة للغاية على حياتها، كاشفاً أن فريقها الأمني كان دائماً مجزهاً بثلاجة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دمها، كإجراء احترازي في حالة الحاجة إليه إذا تعرضت ديانا لهجوم.

وقال: “على وجه الخصوص، عندما نكون خارج البلاد أو في العالم النامي، كنا نحمل ثلاجة صغيرة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دم ديانا”.

وأضاف: “وقع اختبار كل واحد منا حتى يعرف الأطباء أي منا يمكنه التبرع بالدم إذا احتاجت الأميرة إليه. كانت ديانا في كثير من الأحيان تحت تهديد الخطر الجسدي”.

وتابع: “كان من السهل نسيان هذا الجزء من الوظيفة، وبالتالي كنا نحصل على تذكير حاد”.

وختم باتريك: “أعتقد أنهم قللوا من شأنها. إنه لأمر مخز أنهم لم يدركوا ما هي الميزة التي يمتلكونها. لم تكن الأميرة ديانا متمردة بالفطرة، لقد كانت ملكية بالفطرة. كان ينبغي أن تكون أعظم ما لديهم، لكنهم تركوا ذلك يفلت من بين أيديهم”.