متابعة بتجــــــــــــرد: أبدت النجمة اللبنانية نجوى كرم معارضتها الشديدة لفكرة الهجرة، وحثّت اللبنانيين على التمسك أكثر بوطنهم رغم كل الصعاب والأزمات التي يمر فيها لبنان، في أعتاب الذكرى المئوية لولادته.
وعبّرت نجوى في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، عن تمسكها بالبقاء في لبنان وأنها لن تفكر للحظة بالهجرة.
وظهر في الفيديو مقاطع من أغنيتها الشهيرة “ليش مغرب”، وأيضًا مقاطع من الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس الحالي، وقالت في الفيديو أيضاً متأثرة: “غنيتي ما كانت دمعة يا أغلى من الروح أنا ضويتا متل الشمعة، ت العالم ما تروح السياسة ما بتعنيني وجع الناس اللي مبكيني.. وتنهيدة وطنيي المجروح.ز ما تفلوا ما تخلو بلدنا ختيار.ز هيدا هدفن بلدنا شب حلو وأحلى من الحلا”.
يذكر أن كرم كانت قد نفت في تصريحات لها كل الاخبار التي تقول أنها تفكر بالهجرة، وأعلنت أنها لن تقدّم أي عمل فني في هذه الفترة الصعبة، إحتراماً لدماء الضحايا، وبسبب الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها معظم الشعب اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم توجه رسالة إلى اللبنانيين: “ما تخلوا بلدنا ختيار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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