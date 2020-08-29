تعرّفوا الى أكبر زوجين في العالم!

متابعة بتجــــــــــــرد: حصد ثنائي مسنّ متزوج في الإكوادور لقب “أكبر زوجين في العالم”.

وفي التفاصيل، فإن خوليو مورا، البالغ من العمر 110 سنوات، وزوجته والدرامينا كوينتيروس، 104 سنوات، قد تزوجا سراً في عام 1941، بعدما رفض والديهما علاقتهما. والآن، بعد مرور نحو 80 عاماً تقريباً، لا يزال الثنائي يعيش باحترام وحب متبادلين.

ويعيش الزوجان، وهما معلمان متعاقدان، في العاصمة الإكوادورية، كيتو ، حيث حصلا في منتصف شهر آب على اللقب.

وتم الاعتراف بخوليو سيزار مورا ووالدرامينا كوينتيرو من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر زوجين متزوجين في العالم، ويبلغ مجموع عمريهما214 عاماً و358 يوماً.

يذكر أن الرقم القياسي الأسبق في موسوعة غينيس كان من نصيب زوجين من أوستن- تكساس، وهما شارلوت وجون هندرسون ويبلغ مجموع عمريهما 212 عامًا و 52 يومًا.