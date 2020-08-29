مهرجان أفلام السعودية افتراضيا بالكامل

ينطلق ففي الأول من سبتمبر/أيلول المقبل مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة بشكل افتراضي بالكامل عبر الإنترنت وقناة اليوتيوب، وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.



ويستهل المهرجان برامجه السينمائية الـ 23 على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المهرجان الـ6 من خلال منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

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وتعرض الأفلام السعودية المقبولة للمنافسة على جوائز المهرجان على شكل (10 مجموعات) كل يوم مجموعتين، يتبع كل مجموعة أفلام نقاش مع مخرجيها.

ويتضمن المهرجان 5 ندوات هي "ندوة مستقبل الأفلام السعودية، وتحولات الصورة في السينما الشعرية، ونحو صناعة السينما السعودية، وندوة السينما ما بعد كوفيد 19، وندوة الأفلام السعودية في صالات السينما"، إضافة إلى "برنامج كتاب المهرجان" المخصص للحوارات مع مؤلفي ومترجمي الكتب التي أصدرها المهرجان.

هذا بالإضافة إلى برنامج "مقهى الأفلام"، وهو حوارات مع مجموعة من صناع الأفلام السعوديين تناقش مواضيع: "كتابة السيناريو، وتجربة الممثل والأداء، وتكوين الصورة في الفيلم، ومونتاج الفيلم وهندسة الصوت، وتجارب في إنتاج الفيلم الطويل".