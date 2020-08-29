ليلى علوي تخشى كورونا من "خلف أسوار السجن"

الخليج 365السبت 2020/8/29 08:59 م بتوقيت أبوظبي
بعد انتشار تحذيرات باقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا، مازحت الفنانة ليلى علوي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لاقت تفاعلا كبيرا.
ونشرت "علوي" مشهدا من أحد أفلامها، بينما كانت تقف خلف القضبان، مصحوبة بتعليق: "لما تسمع إن العالم بيستعد للموجة التانية من كورونا".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستعين فيها ليلى علوي، بأحد مشاهد أفلامها للتعبير عن أحداث سنة 2020.
وتنتظر ليلى علوي استئناف تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" للمخرج محمد أمين، حيث يتبقي لها يوماً واحداً وتنتهي من تصويره، إلا أن مرور الجهة المنتجة للفيلم بأزمة مادية أوقف تصويره.
ويشارك في بطولة الفيلم زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.
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